DJ JPMorgan agrupa unidades europeias

(DJ Bolsa)-- O JPMorgan Chase & Co. disse esta segunda-feira que fundiu as suas unidades europeias em uma entidade única na Alemanha, no âmbito das medidas para simplificar a sua estrutura para os clientes na União Europeia.

O banco norte-americano fundiu as unidades do Luxemburgo e da Irlanda numa empresa alemã. A nova entidade sediada em Frankfurt, denominada J.P. Morgan SE, é uma das cinco maiores entidades bancá... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone