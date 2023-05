DJ JPMorgan aposta forte no carbono zero

(DJ Bolsa)-- O maior banco dos EUA vai fazer uma das maiores apostas de todos os tempos em emissões zero para ajudar a combater as alterações climáticas.

O JPMorgan Chase concordou em investir mais de $200 milhões para comprar créditos de várias empresas do setor de carbono zero, disseram representantes da empresa. O dinheiro e a aposta do JPMorgan são um impulso para as empresas que tem dado pequenos passos ...