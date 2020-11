DJ JPMorgan enfrenta possível multa relacionada com controlos internos

(DJ Bolsa)-- Uma subsidiária do JPMorgan Chase & Co. enfrenta uma potencial multa do regulador devido a controlos internos, disse o banco na segunda-feira.

A possível multa refere-se a deficiências históricas que já foram alvos de medidas para serem resolvidas, disse o JPMorgan. O banco disse que está em discussões com um regulador dos EUA, não mencionado, para resolver o assunto.