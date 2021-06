DJ JPMorgan investe em câmara de compensação de hipotecas

(DJ Bolsa)-- O JPMorgan Chase & Co. está a tentar trazer de volta à vida um tipo de hipotecas que praticamente morreu após a crise financeira.

O banco está a reinvestir numa câmara de compensação eletrónica para hipotecas "com marca privada" que são aglomeradas e vendidas a investidores sem a garantia de uma empresa suportada pelo governo como a Fannie Mae. O mercado tem estado a crescer ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone