DJ JPMorgan: Lucro aumenta 6% no 4T graças às taxas de juro

(DJ Bolsa)-- O JPMorgan Chase & Co. disse esta sexta-feira que o lucro no quarto trimestre aumentou 6%, impulsionado pelas taxas de juro, que elevaram a receita com juros para patamar recorde.

O banco registou um lucro líquido de $11 mil milhões, ou $3,57 por ação, acima dos $10,4 mil milhões, ou $3,33 por ação, no mesmo trimestre do ano passado. O valor supera os $3,08 por ação esperados pelos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.