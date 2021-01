DJ JPMorgan: Lucro dispara 42% no quarto trimestre

(DJ Bolsa)-- O JPMorgan Chase & Co. disse esta sexta-feira que os lucros do quarto trimestre aumentaram 42%.

O banco registou um lucro de $12,14 mil milhões, ou $3,79 por ação, muito além dos $2,62 por ação previstos por analistas consultados pela FactSet. No quarto trimestre de 2019, a JPMorgan reportou um lucro trimestral de $8,52 mil milhões, ou $2,57 por ação.