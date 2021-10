DJ JPMorgan: Lucro dispara com libertação das reservas

(DJ Bolsa)-- O lucro líquido do terceiro trimestre do JPMorgan Chase & Co. subiu 24%, disse o banco esta quarta-feira.

O banco registou um lucro de $11,69 mil milhões, ou $3,74 por ação, face a $9,44 mil milhões, ou $2,92 por ação, há um ano. Isso bateu os $3 por ação que os analistas esperavam, de acordo com a FactSet.