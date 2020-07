DJ JPMorgan: Lucro recua 51%; banco reserva $10 mil milhões para pandemia

(DJ Bolsa)-- O JPMorgan Chase & Co. reservou cerca de $10,47 mil milhões para cobrir potenciais perdas relacionadas com a pandemia de coronavírus, tendo visto o lucro do segundo trimestre cair para metade.

O maior banco dos EUA em termos de ativos está a acumular uma almofada de capital para lidar com a forma como a pandemia vai afetar a saúde financeira dos seus clientes pessoais e empresariais.