DJ JPMorgan: Lucros, receitas superam expectativas no terceiro trimestre

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O JPMorgan Chase disse que o lucro líquido do terceiro trimestre subiu 35%, iniciando a temporada de resultados da banca dos EUA com números acima do esperado.

As receitas subiram 22% para $39,87 milhões, ficando ligeiramente acima das expectativas dos analistas de $39,63 mil milhões.

O lucro líquido atingiu os $13,15 mil milhões, ou $4,33 por ação. Os analistas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.