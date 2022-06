DJ JPMorgan/CEO: Consumidores dos EUA têm seis a nove meses de poder de compra

(DJ Bolsa)-- O CEO do JPMorgan Chase & Co., Jamie Dimon, disse que os consumidores dos EUA têm ainda cerca de seis a nove meses de poder de compra nas suas contas bancárias.

O líder do maior banco norte-americano disse que a queda recente na taxa de poupanças dos EUA não alterou o seu ponto de vista de que parte dos estímulos do governo para enfrentar a crise da pandemia ainda estão nas carteiras dos consumidores.

