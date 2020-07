DJ LafargeHolcim: Lucro caiu no primeiro semestre

(DJ Bolsa)-- A LafargeHolcim Ltd. disse esta quinta-feira que o lucro líquido da primeira metade do ano caiu 66% face ao período homólogo, mas espera um desempenho mais sólido no segundo semestre graças à recuperação da procura.

O lucro líquido caiu para 347 milhões de francos ($380,2 milhões), disse a cimenteira suíça. A descida deveu-se sobretudo à queda das vendas.