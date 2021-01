DJ LafargeHolcim vai adquirir Firestone Building Products da Bridgestone Americas

(DJ Bolsa)-- A LafargeHolcim Ltd. disse esta quinta-feira que chegou a acordo para adquirir o negócio Firestone Building Products da Bridgestone Americas Inc. num negócio avaliado em $3,4 mil milhões.

A cimenteira suíça disse que a transação deve gerar sinergias anuais de $110 milhões dentro de dois anos e contribuir para os lucros por ação a partir do primeiro ano.