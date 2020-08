DJ Líbano: Forte explosão deflagra no porto de Beirute

BEIRUTE (DJ Bolsa)--A capital do Líbano foi atingida por uma enorme explosão perto do porto da cidade, causando danos alargados nos bairros mais próximos.

A causa da explosão não foi identificada e não foi possível contactar os responsáveis do governo libanês.

- Por Nazih Osseiran

