DJ Líbano: Governo vai demitir-se após protestos, explosão de Beirute

BEIRUTE (DJ Bolsa)-- O primeiro-ministro libanês, Hassan Diab, e o seu gabinete devem demitir-se esta segunda-feira à noite, disseram fontes próximas do executivo, na sequência de protestos antigovernamentais com origem na explosão massiva da semana passada.

Diab fará um discurso à nação às 1930 horas locais, de acordo com a os media estatais, que não avançaram o motivo do discurso.