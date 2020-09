DJ Líbia: Petrolífera estatal retoma parte da produção de crude

(DJ Bolsa)-- Uma unidade da National Oil Corp. da Líbia reiniciou parte da produção no leste do país depois ter sido ultrapassado um conflito que durava há vários meses.

A petrolífera estatal disse no fim de semana que ia retomar a atividade após o encerramento por force majeure da produção e exportação de crude, uma ordem que partiu do comandante renegado Khalifa Haftar.