DJ Líbia: Produção de petróleo pode cair por dificuldades de financiamento

(DJ Bolsa)-- A produção de crude da Líbia pode cair novamente para zero devido a uma quebra aguda de financiamento, disse o presidente da empresa estatal do país, ainda que a produção tenha disparado para um milhão de barris por dia durante o fim de semana.

Depois de um acordo político com uma milícia do país, que bloqueou a maior parte dos campos e portos petrolíferos durante oito meses,... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone