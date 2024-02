DJ Líder da NATO arrasa Trump por comentários sobre aliança

(DJ Bolsa)-- O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte, ou NATO, Jens Stoltenberg, repreendeu duramente no domingo os comentários feitos um dia antes pelo candidato presidencial dos EUA Donald Trump, que sugeriu que, se fosse reeleito, encorajaria a Rússia a invadir os aliados dos EUA que não contribuíssem com gastos militares suficientes.

"A NATO continua pronta e capaz de defender todos os aliados"...