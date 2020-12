DJ Líder do Banco Mundial prevê recuperação lenta do efeito coronavírus

WASHINGTON(DJ Bolsa)-- O crescimento global deve demorar dois a três anos a regressar aos níveis pré-pandémicos, enquanto muitos países em desenvolvimento recuperam lentamente da queda provocada pelo coronavírus com a ajuda das vacinas, disse o presidente do Banco Mundial, David Malpass. E mesmo nas economias desenvolvidas, a recuperação tem sido desigual.

"A China está a recuperar, o que ajuda ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone