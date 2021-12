DJ Líderes da UE avisam Rússia para não entrar na Ucrânia

BRUXELAS (DJ Bolsa)--Os líderes da União Europeia alertaram na quinta-feira a Rússia de que vai pagar "severamente" se avançar com nova intervenção militar na Ucrânia, mas evitou detalhar as medidas que pode adotar para travar o Kremlin.

