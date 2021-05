DJ Lloyds aumenta projeções para 2021 após desempenho robusto no 1T

(DJ Bolsa)-- O Lloyds Banking Group PLC disse esta quinta-feira que aumentou as projeções para 2021 depois de um desempenho financeiro sólido no primeiro trimestre de 2021.

O banco do RU disse que prevê que a margem financeira fique acima dos 245 pontos base, enquanto o rácio a deve ficar abaixo dos 25 pontos base.