DJ Lloyds coloca 65.000 funcionários em teletrabalho até à primavera

(DJ Bolsa)-- A Lloyds Banking Group PLC disse aos 65.000 funcionários para trabalharem a partir de casa até à primavera.

"Em linha com as orientações do governo do Reino Unido e dos vários governos nacionais, e dado que a maioria dos nossos colegas trabalha de casa, pedimos que continuassem pelo menos até à primavera", disse um porta-voz do Lloyds Banking Group.