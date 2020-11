DJ Lloyds, JPMorgan Chase consideram compra do Starling Bank - media

(DJ Bolsa)-- O JPMorgan Chase & Co. e o Lloyds Banking Group PLC mostraram interesse em adquirir o banco digital britânico Starling Bank, com o qual conseguiriam obter 1,9 milhões de clientes logo no primeiro dia, disse o The Times no sábado.

--"[A CEO] Anne Boden disse sempre que nunca vai vender a um grande banco. Uma oferta pública inicial ainda está em consideração", disse uma porta-voz do ...

