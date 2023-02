DJ Lloyds: Lucro antes de impostos do 4T sobe com mais receitas

(DJ Bolsa)-- O Lloyds Banking Group PLC reportou esta quarta-feira uma subida do lucro antes de impostos no quarto trimestre de 2022 com um aumento das receitas e menos encargos com imparidades.

O Lloyds apresentou um lucro antes de impostos nos três meses até 31 de dezembro de 1,76 mil milhões de libras ($2,13 mil milhões) face a GBP968 milhões no mesmo período do ano anterior e a GBP1,78 mil milhões previstos ...