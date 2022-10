DJ Lloyds: Lucro do 3T pressionado por imparidade

(DJ Bolsa)-- O Lloyds Banking Group PLC reportou esta quinta-feira uma queda de 26% do lucro antes de impostos, depois de registar um encargo com imparidade devido à fragilidade das perspetivas económicas, mas elevou as projeções para a margem financeira.

O banco britânico registou um lucro antes de impostos de 1,51 mil milhões de libras ($1,76 mil milhões) no trimestre, face GBP2,03 mil milhões no mesmo ...