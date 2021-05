DJ Lloyds perto de comprar a Embark Group - media

(DJ Bolsa)-- O Lloyds Banking Group PLC está em negociações avançadas para finalizar a compra da Embark Group, uma firma que fornece produtos de poupança e reforma, por 400 milhões de libras ($559,2 milhões), segundo avança a Sky News.

-- O banco britânico pode anunciar o negócio este mês, diz a Sky.

Notícia na íntegra: https://bit.ly/2RIUXs8