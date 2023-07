DJ Lloyds prevê mais retornos, margem de 2023; lucro antes de impostos abaixo do esperado

(DJ Bolsa)-- O Lloyds Banking Group disse esta quarta-feira que o lucro antes de impostos do segundo trimestre de 2023 ficou abaixo do esperado, mas o banco elevou as projeções para o resto do ano.

O banco britânico registou um lucro antes de impostos nos três meses até 30 de junho de 1,61 mil milhões de libra ($2,08 mil milhões) face a GBP1,54 mil milhões reexpressos no mesmo período do ano passado,...