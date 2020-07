DJ Lloyds vai aumentar foco no mercado de gestão de fortunas, seguros -media

(DJ Bolsa)-- O Lloyds Banking Group PLC está a planear aumentar o foco no mercado de gestão de fortunas e de seguros na próxima atualização de estratégia, noticia o Financial Times.

-- O banco do Reino Unido planeia diversificar as fontes de rendimento numa altura em que enfrenta um longo período de taxas de juro em mínimos históricos, segundo o FT.