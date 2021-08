DJ Lloyds vai comprar 50.000 casas para arrendar até 2030 - media

(DJ Bolsa)-- O Lloyds Banking Group PLC planeia comprar 50.000 casas até ao fim de 2030 para depois as arrendar, noticia o Financial Times, citando documentos do banco.

O banco, que já tinha anunciado planos de entrar no mercado de arrendamento através da marca Citra Living, espera ter 10.000 propriedades até ao fim de 2025, gerando cerca de 300 milhões de libras ($412,6 milhões) de lucro antes de impostos, diz o ...

