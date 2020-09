DJ Lloyds vai cortar 639 empregos ao retomar plano de reestruturação pré-vírus

(DJ Bolsa)-- O Lloyds Banking Group PLC vai cortar 639 empregos no âmbito do plano de reestruturação que suspendeu durante a pior fase da pandemia do coronavírus, disse um porta-voz do banco esta quarta-feira.

O banco disse que o plano reflete principalmente a estratégia anterior, acrescentando que qualquer trabalhador afetado por esta decisão não vai sair pelo menos até novembro.