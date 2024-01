DJ Lloyds vai cortar centenas de empregos em agências para reforçar aposta no online

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O Lloyds Banking Group planeia cortar centenas de empregos nas suas agências, aumentando o foco na oferta digital, à medida que mais clientes recorrem à banca online.

O banco britânico vai cortar cerca de 1.600 empregos na rede de balcões, disse um porta-voz esta quinta-feira. Também vai criar 830 cargos na equipa de desenvolvimento de relações com os clientes nas agências e atravé...