DJ Lloyds vai encerar mais 44 agências em Inglaterra e no País de Gales

(DJ Bolsa)-- O Lloyds Banking Group PLC disse esta quarta-feira que vai encerrar mais 44 balcões em Inglaterra e no País de Gales, no âmbito da aposta do banco na digitalização.

O banco disse que 29 balcões do Lloyds Bank e 15 agências do Halifax serão afetados pela decisão, elevando o número de balcões encerrados este ano para 100.