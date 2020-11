DJ Lloyds vai fechar 56 agências e cortar 160 empregos, diz sindicato

(DJ Bolsa)-- O sindicato Unite disse esta quarta-feira que o Lloyds Banking Group PLC vai fechar 56 agências do Lloyds, Halifax e Bank of Scotland, que resultarão na perda de 160 empregos.

O Unite disse que o fecho das agências estava inicialmente planeado para ocorrer num período de seis meses, entre abril e outubro deste ano, mas foram adiados devido à pandemia.