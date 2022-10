DJ Lufthansa aumenta previsões de lucros após subida das receitas trimestrais

(DJ Bolsa)-- A Deutsche Lufthansa AG reviu em alta as previsões de lucros e cash flow para este ano, depois de as receitas do terceiro trimestre terem praticamente duplicado, com a procura por viagens aéreas nos próximos meses a dever continuar forte.

A transportadora aérea alemã disse esta segunda-feira que as receitas aumentaram para 10,1 mil milhões de euros ($9,82 mil milhões) no último trimestre, face ...