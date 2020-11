DJ Lufthansa chega a acordo com sindicato sobre medidas para a crise

(DJ Bolsa)-- A Deutsche Lufthansa AG e o sindicato ver.di chegaram a acordo em relação a um pacote para a crise com o objetivo de poupar mais de EUR200 milhões ($236,3 milhões), incluindo o cancelamento de subsídios em 2020 e 2021, disse a empresa alemã esta quarta-feira.

