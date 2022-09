DJ Lufthansa evita greve de pilotos após chegar a acordo com sindicato

(DJ Bolsa)-- A Deutsche Lufthansa AG vai operar normalmente os voos que estavam programados para esta semana, depois de um sindicato alemão ter cancelado uma greve na sequência de mais uma ronda de negociações com a empresa, evitando uma paralisação que afetaria milhares de passageiros.

