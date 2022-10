DJ Lufthansa, Fraport estabelecem joint venture no aeroporto de Frankfurt

(DJ Bolsa)-- A Deutsche Lufthansa AG disse esta quinta-feira que concordou em estabelecer uma joint venture com a operadora do aeroporto de Frankfurt, Fraport AG, para melhorar questões estratégicas e operacionais no maior hub aéreo da Alemanha.

O empreendimento, chamado FraAlliance, visa melhorar áreas como desenvolvimento de negócios, operações, experiência do cliente e sustentabilidade no aeroporto, disse a Lufthansa.