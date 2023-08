DJ Lufthansa: Lucros, receitas aceleram com aumento da procura de viagens aéreas

(DJ Bolsa)-- A Deutsche Lufthansa reportou um disparo das receitas e lucros no segundo trimestre, impulsionados pela elevada procura, que deverá manter-se no resto do ano, especialmente no segmento premium, com os passageiros a procurarem recuperar o tempo perdido durante a pandemia de Covid-19.

A transportadora aérea alemã disse esta quinta-feira que registou receitas de 9,39 mil milhões de euros ($10,27 mil milhões) ...