DJ Lufthansa nomeia novo diretor financeiro

(DJ Bolsa)-- A Deutsche Lufthansa AG disse esta quarta-feira que nomeou Remco Steenbergen para o cargo de novo responsável financeiro, ou CFO, reestabelecendo a divisão financeira depois de uma fase de lideranças provisórias.

Steenbergen vai ocupar o cargo no conselho de administração da empresa da 1 de janeiro e o contrato tem a duração até ao final de 2023, disse a empresa.