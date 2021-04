DJ Lufthansa reduz prejuízo no primeiro trimestre; prevê mais procura no 2S

(DJ Bolsa)-- A Deutsche Lufthansa AG disse esta quinta-feira que prevê uma forte recuperação da procura por viagens aéreas na segunda metade do ano, depois ter registado um prejuízo líquido mais reduzido no primeiro trimestre.

"Como resultado do progresso da vacinação e maior disponibilidade de testes, a empresa espera uma recuperação significativa do mercado na segunda metade deste ano"... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone