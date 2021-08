DJ Lufthansa reduziu prejuízo no 2T, espera Ebitda positivo no 3T

(DJ Bolsa)-- A Deutsche Lufthansa AG disse esta quinta-feira que espera registar um Ebitda positivo no terceiro trimestre, depois de ter reduzido o prejuízo no período de abril-junho.

"O desenvolvimento da Lufthansa Group para o total do ano de 2021 continua dependente da pandemia, que tem um impacto direto significativo no desenvolvimento do negócio", disse a companhia aérea alemã.