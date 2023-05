DJ Lufthansa reitera previsões antes de aumento das viagens de verão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Deutsche Lufthansa confirmou as previsões para o total do ano visto esperar uma temporada de viagens de verão forte, depois de registar receitas mais elevadas e perdas mais reduzidas no primeiro trimestre.

A companhia alemã disse esta quarta-feira que as receitas foram de 7,02 mil milhões de euros ($7,72 mil milhões) nos três meses até ao final de março, mais 40% em termos homólogos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.