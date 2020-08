DJ Lufthansa, sindicato de pilotos concordam com medidas devido à pandemia

(DJ Bolsa)-- A Deutsche Lufthansa AG disse esta quarta-feira que chegou a acordo com o sindicato de pilotos Vereinigung Cockpit sobre medidas de curto prazo para lidar com os efeitos da pandemia.

A companhia aérea alemã disse que o acordo se aplica aos pilotos da Lufthansa, da Lufthansa Cargo, da Lufthansa Aviation Training e alguns pilotos da Germanwings.