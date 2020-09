DJ Malásia desiste de queixa-crime contra Goldman Sachs

(DJ Bolsa)-- A Malásia retirou a queixa-crime contra unidades do Goldman Sachs Group Inc. após o acordo de $3,9 mil milhões sobre o envolvimento do banco no alegado roubo de milhares de milhões de dólares de um fundo de investimento do governo.

Um tribunal malaio deixou cair as queixas contra três subsidiárias do banco dos EUA. O juiz Mohamed Zaini Mazlan ordenou a retirada de quatro queixas, o que equivale à absolviçã... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone