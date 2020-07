DJ MARKET TALK: Emissão de obrigações em euros deve impulsionar papel da moeda

(DJ Bolsa)-- O volume de ativos de refúgio da Zona Euro deve aumentar em quase EUR2,5 biliões, ou um aumento de 50%, nos próximos anos, à medida que a região fornece apoio orçamental à economia, reforçando a posição do euro, disse a Scope Ratings. "A forte resposta à crise da UE vai aumentar a oferta de obrigações soberanas denominadas em euros, o que pode reforçar o papel internacional do euro", disse a agê... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

