DJ MARKET TALK: Europa acelera; EUA devem abrir em queda

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias sobem esta sexta-feira, num dia de negociações tranquilo antes do final de 2023. O Stoxx, o DAX e o CAC registam ganhos leves, enquanto o FTSE fechou a subir 0,1%. Os futuros de Wall Street recuam. Os investidores estão a tornar-se cautelosos após os fortes ganhos das ações nas últimas semanas, devido às expectativas crescentes de que os bancos centrais vão reduzir ...