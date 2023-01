DJ MARKET TALK: Europa acelera; Wall Street encerrado para feriado

(DJ Bolsa)-- As ações europeias sobem esta segunda-feira, com os mercados dos EUA fechados para o feriado do dia de Martin Luther King. O FTSE sobe 0,1%, enquanto o DAX, o CAC e o Stoxx somam 0,2%. As esperanças de uma inflação mais fraca -- ajudada pela queda dos preços e custos de energia mais baixos -- continuaram a suportar a recente subida das ações na Europa. No Reino Unido, o otimismo em torno da reabertura da China ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.