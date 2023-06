DJ MARKET TALK: Europa recua após dados do Reino Unido

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias recuam esta quarta-feira, após os dados de inflação do Reino Unido acima do esperado terem alimentado expectativas de novos aumentos das taxas do Banco de Inglaterra, ou BOE. O Stoxx cede 0,2%, o CAC cai 0,3%, o DAX perde 0,2% e o FTSE recua 0,1%. "O relatório de inflação de maio do Reino Unido foi negativo o suficiente para manter vivo o debate sobre um aumento de 50 pontos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.