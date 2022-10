DJ MARKET TALK: Europa recupera à boleia do otimismo dos lucros

(DJ Bolsa)-- As ações europeias registam ganhos sólidos esta terça-feira, enquanto os futuros dos EUA apontam para uma abertura no verde, à medida que o sentimento continua a melhorar. O Stoxx soma 0,8%, o DAX acelera 1,4%, o CAC sobe 1% e o FTSE ganha 1%. O otimismo em relação aos resultados empresariais dos EUA numa altura em que os investidores continuam a aplaudir a decisão do governo do Reino Unido de reverter os controversos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.