DJ MARKET TALK: Europa segue a subir com cortes dos juros em perspetiva

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias sobem de forma moderada esta quarta-feira, devido aos sinais de que as taxas de juros estão prestes a cair na Europa e nos EUA. O Stoxx sobe 0,4%, o DAX ganha 0,3%, o CAC acelera 0,6% e o FTSE soma 0,5%. Os futuros dos EUA apontam para uma abertura em alta. O Nomura disse que o Banco Central Europeu não vai mudar a perspetiva para a taxa de juro na próxima reunião, mas deve cortar as previsõ...