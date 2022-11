DJ MARKET TALK: Europa sem direção; Wall Street desliza

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias continuam a mostrar alguma indefinição esta quarta-feira, enquanto os futuros dos EUArecuam, numa altura em que os investidores aguardam cautelosamente pela mais recente decisão sobre a taxa de juro da Reserva Federal dos EUA, com foco no que Jerome Powell vai dizer sobre uma eventual desaceleração dos aumentos na próxima reunião em dezembro. O Stoxx Europe 600 e o DAX perdem ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.